Horror Movie Night / Halloween au Supersonic SUPERSONIC Paris, 31 octobre 2023, Paris.

Le mardi 31 octobre 2023

de 23h00 à 06h00

.Tout public. payant Ticket : 5 EUR

WELCOME TO SUPERSONIC

Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !

Horror Movie Night : on va plonger dans l’obscurité !

La nuit du mardi 31 octobre, le Supersonic Club se transformera en salle de cinéma de l’horreur. L’Exorciste, Shining, Carrie au bal du diable, Halloween, Le Silence des Agneaux, Le Projet Blair Witch, Saw, Ring, Massacre à la tronçonneuse… tous les plus grands films d’épouvante seront à l’honneur.

Au programme:

un Live Tribute à 1h par Indal avec reprise des morceaux issus des BO de films d’horreur

un dj set avant et après le live de morceaux rock, pop les plus flippants

un concours des meilleurs costumes inspirés des icônes du cinéma d’horreur (des badges Supersonic à la clé)

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/3S5X99Lv0 https://fb.me/e/3S5X99Lv0 https://link.dice.fm/w212d7d85174

Horror Movie Night / Halloween au Supersonic