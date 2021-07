Châtenay-Malabry L'Azimut - Théâtre La Piscine Châtenay-Malabry, Hauts-de-Seine HORROR L’Azimut – Théâtre La Piscine Châtenay-Malabry Catégories d’évènement: Châtenay-Malabry

Hauts-de-Seine

le mercredi 17 novembre à 20:30

Jakop Ahlbom et son équipe ont fait un travail de dingues pour recréer l’univers d’un film d’horreur. Ultra-réaliste, le décor est le lieu de toutes les illusions : fantôme prêt à tout pour se venger, objets qui bougent, main possédée et scène de noyade dans la baignoire sont bien sûr de la partie !

Tarif plein : 20€ / réduit : 15€ / super réduit : 10€

Jakop Ahlbom
L'Azimut – Théâtre La Piscine
254, avenue de la Division Leclerc 92290 châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-17T20:30:00 2021-11-17T21:40:00

