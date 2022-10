Horror House 3 Bourg-Fidèle, 28 octobre 2022, Bourg-Fidèle.

3 salles, 3 ambiances mais 1 seul thème : « Héritage Hanté » : le manoir hanté de Bourg-Fidèle dont vous êtes le digne héritier. > La Nurserie de Mary ou > Le Boudoir de Glenfiddich > Le salon de Joyce et Billy Byers Niveau enfants (> 6 ans) et débutants, l’ambiance peut être adaptée aux plus jeunes sur demande, tout comme la difficulté peut-être augmentée au besoin. Niveau intermédiaire Niveau difficile Enfermés dans la salle de votre choix, vous aurez 60 minutes et pas 1 minute de plus pour réaliser votre objectif, à l’aide (ou non) d’un comédien présent en permanence avec vous.Tarifs > 15€/joueur (enfant ou adulte)> minimum de 4 joueurs par salle. > Paiement sur place> En chèque ou en espècesHoraires & dates ⏰ Vendredi 28 de 16h à 22h (dernier départ 20h30)Samedi 29, dimanche 30 et mardi 1er de 14h30 à 22h (dernier départ 20h30)Lundi 31 octobre de 14h30 à minuit (dernier départ 22h30)Infos pratiques ⚠️> Déconseillé au moins de 15 ans pour les séances de 20h30 et 22h30> Vous pouvez sortir de la salle en cas de problème> Pas de toilette sur place (sauf le 31.10, toilettes à proximité)> Parking gratuit> Le 31 Octobre, le village de Bourg-Fidèle accueille l’évènement « Horror house 3 », aux bénéfices de 2 associations d’enfants du village. A cette occasion, 6 comédiens seront présents dans les salles du Manoir. D’autres activités seront disponibles à partir de 14h dans la salle des fêtes du village pour les enfants. (Plus de renseignements sur la page Facebook : Horror House – Bourg-Fidèle)

plumedeco@hotmail.com +33 6 98 96 95 24

