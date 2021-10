Chatillon-sur-loire Châtillon-sur-Loire 45360 Châtillon-sur-Loire Horreur en fête Châtillon-sur-Loire 45360 Chatillon-sur-loire Catégorie d’évènement: Châtillon-sur-Loire

Châtillon-sur-Loire 45360, le dimanche 31 octobre à 18:00

Soirée Halloween : Au programme de cette soirée costumée, le spectacle enfants Le grenier à Pépé avec la Cie K-Bestan (cirque acrobatique et musical) suivi d’une boum enfant. Buvette, restauration saucisses, frites, crêpes. Pas de buffet participatif. Tombola. Organisé dans le cadre du PACT. Pensez à vous munir du Pass sanitaire. Chaudrons, citrouilles en mains ; la règle est simple : “des bonbons ou un sort”. Au programme de cette soirée costumée : un spectacle pour jeunes enfants suivi d’une boum enfant. Buvette, restaur… Châtillon-sur-Loire 45360 Place du Champ de Foire, maison Gitton, Chatillon-sur-loire Chatillon-sur-loire

2021-10-31T18:00:00 2021-10-31T21:30:00

