Dieu est mort ! Vive le Théâtre ! Le crime est l’une des composantes essentielles du tragique. Un acte sanglant identifié au courage et à l’honneur. Il est au centre des pièces grecques. Dans Horrendous Banquet c’est lui qui détermine le profil de tous les personnages. Car, dans la famille des Atrides, chacun commet son propre crime ! Ici, il est question de la multiplicité des points de vue et des vérités opposées. Lors du repas de famille, chaque membre établit sa version de l’événement qui les hante : le meurtre du père par l’amant de la mère, avec sa complicité. Chaque personnage offre un témoignage différent, mettant ainsi à rude épreuve la thèse d’une vérité unique. Au long du repas se tisse une toile d’araignée, faite de croisements dramatiques, composés par les histoires de vie des personnages, leurs revendications, les circonstances atténuantes ou aggravantes. Ce sont ces histoires qui constituent la trame du spectacle.

CHF25 CHF22 CHF15 CHF10

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-16T20:00:00 2021-11-16T21:00:00;2021-11-17T20:00:00 2021-11-17T21:00:00;2021-11-18T20:00:00 2021-11-18T21:00:00;2021-11-19T20:00:00 2021-11-19T21:00:00;2021-11-20T20:00:00 2021-11-20T21:00:00;2021-11-21T18:00:00 2021-11-21T19:00:00;2021-11-23T20:00:00 2021-11-23T21:00:00;2021-11-24T20:00:00 2021-11-24T21:00:00;2021-11-25T20:00:00 2021-11-25T21:00:00;2021-11-26T20:00:00 2021-11-26T21:00:00;2021-11-27T20:00:00 2021-11-27T21:00:00;2021-11-28T18:00:00 2021-11-28T19:00:00

