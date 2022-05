Pink Frog Maison des Jeunes Hornoy-le-Bourg Catégories d’évènement: Hornoy-le-Bourg

Somme

Pink Frog Maison des Jeunes, 20 mai 2022 20:30, Hornoy-le-Bourg. Vendredi 20 mai, 20h30 Sur place billetterie en ligne conseillée service.culture@cc2so.fr Pink Frog en concert, a tribute to pink Floyd Vous aimez Pink Floyd ? PINK FROG va vous enchanter !

Laissez-vous emporter par la musique de ce groupe fondateur du rock psychédélique et progressif. Leurs tubes sont ancrés dans nos mémoires et éveillent aussitôt de multiples émotions.

Pink Frog ajoute sa pierre à l’édifice (Another brick in the wall) pour un voyage musical transcendant. Maison des Jeunes 45 rue Charles Dufour 80640 Hornoy-le-Bourg Somme vendredi 20 mai – 20h30 à 22h30

Détails
Heure : 20:30 - 22:30

Maison des Jeunes Hornoy-le-Bourg Somme

Hornoy-le-Bourg Somme