Pour ce premier live de déconfinement, les HornDogz vont sérieusement faire bouillir la marmite du New Morning et servir le pot-au-funk ! Il est grand temps de sortir les chiens ! Interdits de sortie depuis plus d’un an, comme tous leurs confrères, les HornDogz n’ont rien perdu de leur furieuse envie de vous délivrer leur imparable mix de P-Funk et de Hip-Hop bien cuivré ! Ces cabotins échappés mais jamais éloignés de la meute du funk français de la Malka Family et des Gréements de Fortune, finalisent leur prochain EP, sur lequel figurent des invités de prestige (dont l’immense George Clinton lui-même !). Concerts -> Autre concert New Morning 9 Rue des Petites Écuries Paris 75010 Contact :New Morning 0145235141 https://www.newmorning.com/20210626-5064-la-grande-marmite-du-funk-horndogz.html Concerts -> Autre concert Musique

