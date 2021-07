La Chailleuse La Chailleuse Jura, La Chailleuse Horloges d’églises et horlogerie du Jura La Chailleuse La Chailleuse Catégories d’évènement: Jura

La Chailleuse

Horloges d’églises et horlogerie du Jura La Chailleuse, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, La Chailleuse. Horloges d’églises et horlogerie du Jura 2021-07-16 – 2021-07-16

La Chailleuse Jura La Chailleuse Une conférence de François Buffard, de l’association Horlogerie comtoise et auteur

de l’ouvrage récemment paru « L’horloge comtoise et ses horlogers ».

L’horlogerie s’est développée en Franche Comté depuis le XVIIème siècle. Voyage

dans le riche passé du savoir-faire franc comtois

L’horloge du clocher de Saint-Laurent-la-Roche a été électrifiée il y a quelques

années. Le mécanisme de l’ancienne horloge reste exposé dans une des chapelles.

Participation 8 euros, gratuit pour les moins de 18 ans http://amive.fr/ Une conférence de François Buffard, de l’association Horlogerie comtoise et auteur

de l’ouvrage récemment paru « L’horloge comtoise et ses horlogers ».

L’horlogerie s’est développée en Franche Comté depuis le XVIIème siècle. Voyage

dans le riche passé du savoir-faire franc comtois

L’horloge du clocher de Saint-Laurent-la-Roche a été électrifiée il y a quelques

années. Le mécanisme de l’ancienne horloge reste exposé dans une des chapelles.

Participation 8 euros, gratuit pour les moins de 18 ans dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, La Chailleuse Étiquettes évènement : Autres Lieu La Chailleuse Adresse Ville La Chailleuse lieuville 46.59973#5.516

Évènements liés