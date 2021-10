Genève Musée Rath Genève Horloger d’un jour au Musée Rath Musée Rath Genève Catégorie d’évènement: Genève

Horloger d’un jour au Musée Rath Musée Rath, 26 octobre 2021, Genève. Horloger d’un jour au Musée Rath

du mardi 26 octobre au dimanche 14 novembre à Musée Rath Gratuit

Dans le cadre de l’exposition du GPHG, des ateliers horlogers gratuits, animés par l’école d’horlogerie de Genève sont proposés. Musée Rath Place de Neuve 1, 1204 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-26T11:30:00 2021-10-26T12:30:00;2021-10-26T13:00:00 2021-10-26T14:00:00;2021-10-26T15:00:00 2021-10-26T16:00:00;2021-10-27T11:30:00 2021-10-27T12:30:00;2021-10-27T13:00:00 2021-10-27T14:00:00;2021-10-27T15:00:00 2021-10-27T16:00:00;2021-10-28T11:30:00 2021-10-28T12:30:00;2021-10-28T13:00:00 2021-10-28T14:00:00;2021-10-28T15:00:00 2021-10-28T16:00:00;2021-10-29T11:30:00 2021-10-29T12:30:00;2021-10-29T13:00:00 2021-10-29T14:00:00;2021-10-29T15:00:00 2021-10-29T16:00:00;2021-10-30T11:30:00 2021-10-30T12:30:00;2021-10-30T13:00:00 2021-10-30T14:00:00;2021-10-30T15:00:00 2021-10-30T16:00:00;2021-10-31T11:30:00 2021-10-31T12:30:00;2021-10-31T13:00:00 2021-10-31T14:00:00;2021-10-31T15:00:00 2021-10-31T16:00:00;2021-11-02T11:30:00 2021-11-02T12:30:00;2021-11-02T13:00:00 2021-11-02T14:00:00;2021-11-02T15:00:00 2021-11-02T16:00:00;2021-11-03T11:30:00 2021-11-03T12:30:00;2021-11-03T13:00:00 2021-11-03T14:00:00;2021-11-03T15:00:00 2021-11-03T16:00:00;2021-11-04T11:30:00 2021-11-04T12:30:00;2021-11-04T13:00:00 2021-11-04T14:00:00;2021-11-04T15:00:00 2021-11-04T16:00:00;2021-11-05T11:30:00 2021-11-05T12:30:00;2021-11-05T13:00:00 2021-11-05T14:00:00;2021-11-05T15:00:00 2021-11-05T16:00:00;2021-11-06T11:30:00 2021-11-06T12:30:00;2021-11-06T13:00:00 2021-11-06T14:00:00;2021-11-06T15:00:00 2021-11-06T16:00:00;2021-11-07T11:30:00 2021-11-07T12:30:00;2021-11-07T13:00:00 2021-11-07T14:00:00;2021-11-07T15:00:00 2021-11-07T16:00:00;2021-11-09T11:30:00 2021-11-09T12:30:00;2021-11-09T13:00:00 2021-11-09T14:00:00;2021-11-09T15:00:00 2021-11-09T16:00:00;2021-11-10T11:30:00 2021-11-10T12:30:00;2021-11-10T13:00:00 2021-11-10T14:00:00;2021-11-10T15:00:00 2021-11-10T16:00:00;2021-11-11T11:30:00 2021-11-11T12:30:00;2021-11-11T13:00:00 2021-11-11T14:00:00;2021-11-11T15:00:00 2021-11-11T16:00:00;2021-11-12T11:30:00 2021-11-12T12:30:00;2021-11-12T13:00:00 2021-11-12T14:00:00;2021-11-12T15:00:00 2021-11-12T16:00:00;2021-11-13T11:30:00 2021-11-13T12:30:00;2021-11-13T13:00:00 2021-11-13T14:00:00;2021-11-13T15:00:00 2021-11-13T16:00:00;2021-11-14T11:30:00 2021-11-14T12:30:00;2021-11-14T13:00:00 2021-11-14T14:00:00;2021-11-14T15:00:00 2021-11-14T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Musée Rath Adresse Place de Neuve 1, 1204 Genève Ville Genève lieuville Musée Rath Genève