Horloge Troc Algolsheim, dimanche 10 mars 2024.

L’association des Jeunes Sapeurs-Pompiers d’Algolsheim organise son 10° Horlogetroc, une Bourse Exposition. Vente d’horlogerie, matériel, horloges comtoises, pendules, montres et goussets… Buvette et petite restauration sur place exclusivement assurées par les organisateurs.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 08:00:00

fin : 2024-03-10 17:00:00

Algolsheim 68600 Haut-Rhin Grand Est horlogeas@gmail.com

L’événement Horloge Troc Algolsheim a été mis à jour le 2024-01-29 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach