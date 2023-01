SORTIE NATURE – Observons les oiseaux ! Horloge du parc Balzac, Angers Angers Catégories d’Évènement: Angers

SORTIE NATURE – Observons les oiseaux ! Samedi 27 mai, 14h00 Horloge du parc Balzac, Angers

Sur inscription – Tout public, à partir de 8 ans (avec accompagnateur) – Gratuit

Maison de l’environnement d’Angers– Pays de la Loire Grandeur Nature Horloge du parc Balzac, Angers boulevard du bon pasteur angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire Sur les pas d’un guide de la LPO Anjou et une paire de jumelles sur les yeux, aiguisez votre regard pour profiter du spectacle des oiseaux ! Une fois chez vous, nul doute que vous les observerez avec un regard nouveau. Et peut-être aurez-vous envie de participer à l’opération de recensement « Oiseaux des jardins » … Avec Angers Loire Métropole et le conseil départemental dans le cadre des RDV Nature en Anjou.

2023-05-27T14:00:00+02:00

2023-05-27T16:30:00+02:00

