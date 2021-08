Horloge à marée – Exposition Pleumeur-Bodou, 11 septembre 2021, Pleumeur-Bodou.

Horloge à marée – Exposition 2021-09-11 – 2021-09-26 Plage de Pors Gelen Ile Grande

Pleumeur-Bodou Côtes d’Armor

Chaque année au mois de septembre, le Festival d’art de l’Estran invite l’art contemporain à investir les paysages exceptionnels des communes littorales de Trégastel, Trébeurden et Pleumeur-Bodou. Des œuvres plastiques éphémères sont conçues spécialement pour les lieux, entrant en résonance avec l’environnement dans lequel elles prennent place. Des artistes plasticiens, paysagers, architectes sont invités à produire des œuvres à l’échelle de paysages uniques aussi grandioses, esthétiques, mouvants, convoités que populaires.

Olivier Plantard est diplômé en Master Design de la Transition de l’EESAB de Brest. Il s’intéresse aux questions de biomimétisme. Il s’inspire de l’observation du vivant pour mettre en forme et partager sa perception de la nature.

Réalisée à partir d’une collecte de données via la vidéo, la photo et le dessin, l’Horloge à marées propose une interprétation plastique de ce phénomène naturel typique de notre côte. Elle offre au visiteur une représentation du rythme des marées afin qu’il puisse mettre en lien directement ce qu’il voit et ce qu’il perçoit de son environnement, en interrogeant les mécanismes en jeu dans ce balancement coutumier, dans ce moment suspendu entre deux eaux. Tantôt accessible, tantôt immergée, l’œuvre révèle toujours une nouvelle facette au spectateur.

