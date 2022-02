Horla Plougastel-Daoulas Plougastel-Daoulas Catégories d’évènement: Finistère

Plougastel-Daoulas

Horla Plougastel-Daoulas, 22 mai 2022, Plougastel-Daoulas. Horla Route Santik Beneat Espace Avel Vor Plougastel-Daoulas

2022-05-22 17:00:00 – 2022-05-22 Route Santik Beneat Espace Avel Vor

Plougastel-Daoulas Finistère Plougastel-Daoulas Tout juste revenus d’une plongée ébouriffante dans l’univers tourmenté du bluesman Skip James, les deux complices récidivent, en français cette fois-ci.

Avec Brigitte Fontaine pour guide, fée, muse, étoile, phare. Fantaisie(s), exubérance(s), surprise(s) : celle qui a su réconcilier les hippies, les punks et les surréalistes, l’indétrônable Queen of Kékéland, l’irrévérencieuse décalée, a vampirisé les coeurs du duo. La Dame a exploré une foultitude à peine croyable d’esthétiques musicales en explosant leurs codes avec jubilation. Dans le genre prise de risques, ça la pose !

Catégories d'évènement: Finistère, Plougastel-Daoulas
Lieu Plougastel-Daoulas Adresse Route Santik Beneat Espace Avel Vor Ville Plougastel-Daoulas

