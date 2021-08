Marseille Cité de la musique Bouches-du-Rhône, Marseille HORLA Cité de la musique Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Cité de la musique, le vendredi 24 septembre à 19:30

LOOK DOWN THE ROAD Fascinés par Skip James, ils ont décidé à leur tour de tirer leur chapeau à ce grand musicien en remaniant son répertoire à deux voix. L’occasion de faire fraterniser le banjo et la gadulka, un jumelage fluide et inattendu. Ces artistes offrent au fantôme de Skip James un abri neuf loin des grand-routes. PAUL INE W ILLERVAL (CHANT, GADULKA, VIOLONCELLE), JACK TITLEY (CHANT, BANJO)

12€ / 8€ / gratuit pour les – de 12 ans

♫♫♫ Cité de la musique 4 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

2021-09-24T19:30:00 2021-09-24T23:00:00

