Horizons Open Sea Festival #5 Landéda, 10 juin 2022, Landéda.

2022-06-10 – 2022-06-12

Après deux années suspendues pour cause de pandémie mondiale, 2022 est l’occasion pour Horizons de confirmer son format et de réaffirmer ses valeurs, autour d’un thème plus que jamais d’actualité : l’évasion par l’imaginaire. nDans un cadre idyllique, à échelle humaine et face à la mer, Horizons vous invite à un instant de pause et de fête positive. nTrois jours de fête dédiée aux musiques organiques et électroniques du monde entier. Horizons vous invite à un moment de pause inspirante, où se nouent des rencontres, naissent des idées et se libèrent les corps, dans une danse face à l’océan. Small is better. nAu Sémaphore de l’Aber Wrac’h à Landéda les 10 et 11 Juin et au Jardin du port de l’Aber Wrac’h – Landéda / Espace Kaori le 12 Juin

http://www.horizons-opensea.fr/

