HORIZONS OLFACTIFS Toulouse, 19 janvier 2023, Toulouse .

HORIZONS OLFACTIFS

3 place du Capitole FONDATION ESPACE ÉCUREUIL Toulouse Haute-Garonne FONDATION ESPACE ÉCUREUIL 3 place du Capitole

2023-01-19 – 2023-03-19

Toulouse

Haute-Garonne

Voyage dans une autre histoire de l’art. Une histoire où l’œil n’est plus roi, où l’intellect n’est plus seul à diriger l’expérience, et où la contemplation n’est plus à distance, mais absorbée tout près pour être logée non loin du cœur.

L’exposition « Horizons Olfactifs » vous propose de faire un mouvement de côté et de considérer ce que l’on appelle « art » par le souffle. Car du voir au sentir, il n’y a qu’un pas et les artistes, depuis le début du XXe siècle, n’ont de cesse de l’enjamber.

Les marches sont et restent multiples : les odeurs plastiques, bavardes, envisagent tout. Du récit de soi à celui d’autrui, de la représentation à la présentation, du concept aux figurations, des projections aux jeux de mémoire, l’art s’inhale comme se respire la vie.

La Fondation est ouverte chaque premier dimanche du mois de 15h à 18h.

+33 5 62 30 23 30 http://www.caisseepargne-art-contemporain.fr/

