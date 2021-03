HORIZONS NAVIGUER ET PARTAGER, 27 mars 2021-27 mars 2021, Pornic.

Pornic Loire-Atlantique

Samedi 27 mars de 14h à 17h : rendez-vous à bord de Carmina pour résoudre les énigmes d’un escape game sur le thème du recyclage, écoutez les contes de la mer (pensez à vous inscrire) ou des visites du voilier Carmina vous seront proposées. Vous pourrez échanger avec Yorick et Vanessa sur de nombreux sujets.

Dimanche 28 mars matin : nous organisons aux côtés de l’association Hirondelle, Surfrider et Un geste pour la mer, un ramassage de déchets (le départ sera donné sur le port de la NOVEILLARD, rendez vous vers 09H30, vous pouvez arriver 15min avant ou après afin d’éviter les grands rassemblements et respecter les règles sanitaires liées au COVID). Une de nos bénévoles fera découvrir aux familles une chasse aux trésors. A 11h30 nous commencerons la caractérisation des déchets ramassés.

Dimanche après-midi : les activités se poursuivront (lieu à confirmer) pour un forum des 5R. Horizons vous fera découvrir des jeux créés par ses soins mais aussi des ateliers créatifs (BEE WRAP, cendriers de poche, etc…), seront aussi présents de nombreuses association ou entreprise afin de présenter une nouvelle façon de consommer, on pourra aussi y retrouvé des animations sur le compostage. La programmation sera indiquée plus tard.

Afin de respecter les règles COVID on demandera des inscriptions pour les ateliers et animation.

Pour ceux qui souhaitent participer au ramassage de déchets, il faudra vous munir évidemment d’un masque mais aussi d’une paire de gants + sac poubelle (plutôt sac cabas) + récipient pour mettre les mégots (de préférence une bouteille d’eau vide car cela nous permet de comptabiliser rapidement le nombre de mégots) et votre bonne humeur !

Pour une bonne organisation et afin de respecter des petits groupes, nous vous laissons contacter Yorick MAGUIN pour toute réservation (jeux/contes, visites, activités créatives) : projethorizons.carmina@gmail.com

