Mont-Dore Puy-de-Dôme Mont-Dore HORIZONS : quand l’Art et la Nature s’emmêlent ! 16 ème édition.

Le Massif du Sancy met à l’honneur son immense richesse naturelle au service de 12 œuvres, cette année, d’art contemporain, à découvrir au cœur de ses paysages variés et remarquables. horizons@sancy.com +33 4 73 65 20 21 http://www.horizons-sancy.com/ Massif du Sancy Allée du lieutenant Farmont Mont-Dore

