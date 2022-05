Horizon Vert : Festival d’écologie et de films en circuit court (2ème édition) Saint-Junien Saint-Junien Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Haute-Vienne Saint-Junien tarif unique de 5€ par personne et par séance. L’ensemble de la programmation sera à découvrir prochainement sur notre site internet : https://festivalhorizonvert.fr/ Le Réseau Cinémas 87 composé des cinémas de Saint-Junien, Saint-Yrieix-la-Perche, Saint-Léonard-de-Noblat et Eymoutiers sont ravis de vous annoncer que le festival de cinéma Horizon Vert : Festival d’écologie et de films en circuit court revient pour une seconde édition du 4 au 17 mai, avec à nouveau au programme des rencontres, des discussions, des ateliers et des moments conviviaux.

Horizon Vert est né de la volonté des quatre cinémas du territoire de la Haute-Vienne d’organiser un temps fort commun à travers le cinéma pour sensibiliser aux problématiques plurielles liées à l’environnement. Initialement prévu durant le mois d’avril 2021 mais reporté à cause des contraintes sanitaires, la première édition du festival Horizon Vert voit le jour du 8 au 28 septembre 2021 au sein du Réseau Cinémas 87. tarif unique de 5€ par personne et par séance. L’ensemble de la programmation sera à découvrir prochainement sur notre site internet : https://festivalhorizonvert.fr/ Saint-Junien

