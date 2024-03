Horizon Quiberon-Croq’ Vacances Camping Municipal de Penthievre Saint-Pierre-Quiberon, dimanche 7 juillet 2024.

Horizon Quiberon-Croq’ Vacances dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 7 – 13 juillet Camping Municipal de Penthievre 599 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-07T08:00:00+02:00 – 2024-07-07T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-13T00:00:00+02:00 – 2024-07-13T18:58:00+02:00

Un vent d’aventure t’attend à Quiberon avec du char à voile, du body board, du surf, du paddle et en bonus une excursion à Belle-Île-en-Mer !

Les vagues et le sable doré de Quiberon serviront de toile de fond à ta colonie où tu pourras te lancer dans une expérience nautique inoubliable. Axée sur le char à voile, le bodyboard, le surf et le paddle, cette colonie promet des journées remplies d’excitation, d’apprentissage et de découvertes au coeur de la magnifique région bretonne.

Le char à voile est la première aventure de ta colo. Tu auras l’occasion de ressentir l’adrénaline en glissant sur le sable, propulsé par le vent. Encadré par des Moniteurs Brevetés d’État, tu apprendras les techniques de pilotage et ressentiras la puissance du vent dans les voiles de ton char.

Lors d’une séance de surf encadrée par ton Moniteur Breveté d’État, tu apprendras à dompter les vagues bretonnes qui offrent un terrain de jeu idéal aux amateurs de sensations. Que ce soit pour surfer sur la crête d’une vague ou pour réaliser de magnifiques figures avec ton bodyboard, chaque instant passé dans l’océan sera une expérience mémorable de glisse et de connexion avec l’environnement marin.

Enfin, pour une expérience plus calme, le temps d’une séance, mais toute aussi enrichissante, le paddle te permettra d’explorer la côte bretonne où tu auras l’occasion de renforcer ton équilibre et ta coordination. Pour conclure ta colonie, au-delà des aventures nautiques à Quiberon, une excursion à Belle-Île-en-Mer viendra compléter le programme. Tu auras la chance de découvrir cette île magnifique à vélo, réputée pour ses paysages sauvages et préservés.

Les soirées seront réservées à des moments de convivialité, de jeux et de veillées minutieusement préparés par l’équipe d’animation. Cette colonie à Quiberon est bien plus qu’une simple série d’activités nautiques. Rejoins-nous pour une colonie de vacances qui allie le plaisir des sports nautiques à la découverte de la Bretagne !

Camping Municipal de Penthievre avenue duquesne 56510 Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne

