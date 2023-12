UN AIR DE FAMILLE HORIZON PYRENEES Muret, 7 juin 2024, Muret.

L’œuvre culte de Bacri et Jaoui, une satire sociale férocement drôle et vraieToutes les semaines dans la famille Mesnard, on se réunit au café dont Henri est le patron et on va manger tous ensemble Aux ducs de Bretagne ! Une belle soirée familiale où chacun va « se » retrouver. De plus, c’est l’anniversaire de Yolande, la belle-fille ! Mais ce soir-là, une personne va manquer à l’appel : Arlette, la femme d’Henri, qui est partie une semaine pour… réfléchir.Voilà, le mot terrible est lâché : réfléchir. Et à quoi donc ? Il n’y a rien à penser quand on vit dans une bonne famille, bien à sa place, à cette fameuse place que les autres nous ont accordée… par amour bien sûr ! On doit surtout savoir y rester. Et puis réfléchir c’est dangereux, pour tout le monde d’ailleurs. Parce qu’à force de réfléchir, on risque de penser, ou plutôt de « panser » sa propre vie blessée par le regard que les autres nous infligent.Produit par : Grenier de Toulouse – Auteurs : Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri – Mise en Scène : Pierre Matras – Avec : Muriel Darras, Cécile Carles, Micheline Sarto, Samuel Mathieu, Laurent Collombert, Pierre MatrasDurée : 1h30 – A partir de 13 ans.

Tarif : 25.00 – 28.20 euros.

Début : 2024-06-07 à 20:30

HORIZON PYRENEES 253 AVENUE DES PYRENEES 31600 Muret