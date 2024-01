TENDANCES 80 HORIZON PYRENEES Muret, vendredi 31 mai 2024.

Venez danser, chanter et vivre une nuit de folie avec les chanteurs emblématiques des ANNEES 80.Retrouvez en live les artistes qui ont fait le succès de ces années?:Julie PIETRI, Partenaire Particulier, Lio, Jean Pierre MORGAND (Les Avions), Sabine PATUREL, Thierry PASTOR, Douchka ESPOSITO, Philippe CATALDO, Caroline LOEB, Christian de RAFT, Patsy, Kazero et d’autres surprises !L’occasion de revivre leurs tubes de la décennie, soutenus par leurs musiciens et choristes, mais aussi de danser et chanter sur des medleys et collégiales qui rendront hommage aux titres incontournables des idoles des années 80.

Tarif : 35.00 – 55.00 euros.

Début : 2024-05-31 à 20:30

Réservez votre billet ici

HORIZON PYRENEES 253 AVENUE DES PYRENEES 31600 Muret 31