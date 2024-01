CALI & STEVE NIEVE HORIZON PYRENEES Muret Catégorie d’Évènement: Muret CALI & STEVE NIEVE HORIZON PYRENEES Muret, 29 février 2024, Muret. Un nouvel album, une variation 20 ans plus tard. Un souffle.Juste le temps de retourner se jeter dans la fosse. Mais avec ses potes chanteurs ce coup-ci. Ça aide.C’est pas fait pour ça les amis ?Et puis après l’album, la scène. Revivre ces chansons en duo avec Mr Steve Nieve s’il vousplait (Elvis Costello, Sting, Bowie, Jagger…).Toujours entre amis, Steve, la musique, la route, le public, l’amour.20 ans…20 ans d’amour.Parfait

Tarif : 29.20 – 45.50 euros.

Début : 2024-02-29 à 20:30
Réservez votre billet ici
HORIZON PYRENEES
253 AVENUE DES PYRENEES
31600 Muret

