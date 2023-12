STEPHAN EICHER HORIZON PYRENEES Muret Catégorie d’Évènement: Muret STEPHAN EICHER HORIZON PYRENEES Muret, 3 février 2024, Muret. Les dix doigts de la main ne suffiraient sans doute pas à pointer tout ce à quoi Stephan Eicher s’intéresse, en musique, au cinéma, passant des concerts acoustiques à unspectacle avec des automates ou une fanfare, du rock à la techno-pop, de la musique de films aux concerts littéraires.Chant / Guitare / Piano / Arrangements : Stephan EicherHarpe : Noemie Von FeltenGuitare / Basse / Batterie : Simon GerberPiano / Claviers / Programmation : Reyn OuwehandMise en scène : Stephan EicherScénographie : Alain RocheConception des décors : Alain Roche et Maxime FontanazMise en lumière : Mario TorchioConceptions des automates : Tony Decap

Tarif : 35.20 – 56.00 euros.

Début : 2024-02-03 à 20:30 Réservez votre billet ici HORIZON PYRENEES 253 AVENUE DES PYRENEES 31600 Muret

