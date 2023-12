THOMAS FERSEN HORIZON PYRENEES Muret, 20 janvier 2024, Muret.

« En rassemblant les monologues en vers de mon cru, entre contes et fables, farces et poèmes qui ont nourris mes spectacles ces dernières années, l’idée m’est venue d’en inventer un nouveau : le journal intime de mon personnage de chanson, l’indécrottable adolescent nonchalant et paresseux qui déambule dans mes histoires depuis trente ans.Ce qui n’était qu’une fantaisie est devenu un roman d’apprentissage, «Dieu sur Terre», et un spectacle «Mon frère c’est Dieu sur Terre» imaginé et mis en scène par Benjamin Lazar et Jessica Dalle. »Thomas FersenMise en scène : Jessica Dalle et Benjamin LazarChant : Thomas FersenGuitare : Pierre Sangra ou Paul PavelAccordéon : Maryll AbbasViolon : Cécile Boursier

Tarif : 32.20 – 48.00 euros.

Début : 2024-01-20 à 20:30

Réservez votre billet ici

HORIZON PYRENEES 253 AVENUE DES PYRENEES 31600 Muret