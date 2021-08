Paris En ligne / online Paris Horizon Europe: Introduction to the New EU Framework Programme for Research & Innovation En ligne / online Paris Catégorie d’évènement: Paris

Afin d’encourager l’excellence de la recherche, de relever les défis sociétaux et de stimuler l’innovation en Europe, l’Union européenne (UE) offre de multiples possibilités de financement à divers groupes, des scientifiques individuels (à différents stades de leur carrière) aux équipes de recherche à grande échelle. Cette série de webinaires a pour but de présenter la structure générale et les nouveautés d’Horizon Europe, et d’examiner plus particulièrement les possibilités de financement dans le domaine de la recherche en santé. * Module 1 (Module de départ) : Introduction à Horizon Europe * Module 2 : Possibilités de financement de la recherche en santé dans le cadre d’Horizon Europe * Module 3 : Comment rédiger une proposition gagnante * Module 4 : Les voies de l’impact : communication, diffusion et exploitation dans Horizon Europe Date : 6 – 9/08/2021 Cible : Jeunes scientifiques et doctorants, scientifiques, personnel des bureaux internationaux et des subventions Hôte : LMU Plus d’information [ici](https://www.eugloh.eu/events/webinar-series-horizon-europe)

