Le réseau de la Commission européenne Enterprise Europe Network, Genopole et Medicen Paris Region en partenariat avec les Points de contact nationaux PME et Santé organisent une demi-journée d’information sur les financements européens en santé. Celle-ci aura lieu de façon digitalisée le mardi 8 février de 9h15 à 13h00. Cette demi-journée vous donnera les clefs d’accès aux financements européens en santé et présentera notamment le programme Horizon Europe et ses opportunités pour la recherche et l’innovation. L’objectif de cette matinée est triple : * Prendre connaissance des différentes opportunités de financement dans le domaine de la santé ; * Identifier les facteurs clés pour un projet européen réussi ; * Présenter les dispositifs d’accompagnement au montage de vos projets. Un entretien individuel vous est proposé à la suite de cette demi-journée. Les créneaux horaires étant limités, les entretiens individuels seront réservés aux entreprises ayant un projet et seront accordés par ordre d’inscription et dans la limite des places disponibles. Merci d’indiquer vos disponibilités à travers un seul des doodles: * 1. PCN Santé – [RDV Disponibles](https://doodle.com/poll/bvmynybxqwnxwi5x?utm_source=poll&utm_medium=link) * 2. PCN Santé – [RDV Individuels](https://doodle.com/poll/hfhw6t8peks8eqpk?utm_source=poll&utm_medium=link) * 3. PCN Santé – [RDV Individuels](https://doodle.com/poll/a2gmep682xnduupt?utm_source=poll&utm_medium=link) * 4. PCN Santé – [RDV Individuels](https://doodle.com/poll/ynst2e6bdcpd7r7a?utm_source=poll&utm_medium=link) ### Agenda **9h15 – 09h30**: Introduction et présentation des dispositifs d’aide au montage * Alain Lusardi, Genopole * Daniela Onofri, Medicen Paris Region * Isabelle Pottier, CCI Paris Ile-de-France, membre du réseau de la Commission européenne, Enterprise Europe Network (EEN) **09h30 – 10h30** : Horizon Europe : Présentation du programme et focus sur le Cluster Santé pour 2022, la Mission Cancer, IHI et EDCTP – Virginie Sivan, Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation **10h30 – 10h40** : Dispositifs d’aide au montage et recherche de partenaires – Isabelle Pottier, CCI Paris Ile-de-France et membre d’EEN **10h40 – 10h50** : EUREKA Eurostars & Outils d’accompagnement – Nolwenn Simonot, Bpi France et membre d’EEN **10h50 – 11h25** : EIT Health et les opportunités pour les PME – Présentation & Témoignage PAUSE **11h35– 12h35** : Présentation des autres dispositifs de financements européens EIC Accelerator, Carole Miranda, ANRT – PCN PME **12h35 – 12h50** : Témoignages de deux PME lauréates **12h50 – 13h00** : Questions & Réponses Fin des interventions L’équipe organisatrice reste à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets : * Isabelle Pottier – [ipottier@cci-paris-idf.fr](mailto:ipottier@cci-paris-idf.fr) * Alain Lusardi – [alain.lusardi@genopole.fr](mailto:alain.lusardi@genopole.fr) * Daniela Onofri – [donofri@medicen.org](mailto:donofri@medicen.org)

La participation à cette demi-journée d’information est gratuite néanmoins l’inscription est obligatoire.

Enterprise Europe Network, Genopole et Medicen organisent une demi-journée d'information sur les financements européens en santé.
27 avenue de Friedland Paris

2022-02-08T09:15:00 2022-02-08T13:00:00

