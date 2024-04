Horizon bleu club Olympe 4000 & Occibel Le Tube Seignosse, samedi 20 avril 2024.

Horizon bleu club Olympe 4000 & Occibel Le Tube Seignosse Landes

Le samedi 20 avril 2024 à 20h, au Tube à Seignosse Océan.

Ouverture des portes à 19h.

La fête comme idéal de retrouvailles. La danse comme mouvement respecté et prôné. La musique électronique pour libérer et rassembler.

Un espace respectueux, de vous, des autres, de notre région, de notre océan.

Ici, la scénographie prend pleine part à l’événement et s’aligne sur nos fréquences. Les artistes proposeront leur univers et tenteront de capter les vôtres. Tendrez-vous l’oreille ?

Pour cela, on vous ouvre les portes du club de la salle incontournable de notre côte Le Tube.

Un plateau à écouter, un plateau à ne pas louper avec OLYMPE 4000, OCCIBEL et le collectif FREQUENCES.

Tarifs

– Early 8,59€

– Regular 11,59€

– Late 14,59€

Scène club, tout debout.

Tout mineur doit être accompagné.

Infos www.le-tube-bourdaines.com .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 20:00:00

fin : 2024-04-20

Le Tube Avenue des Arènes

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Horizon bleu club Olympe 4000 & Occibel Seignosse a été mis à jour le 2024-03-29 par OT Seignosse