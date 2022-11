Découverte de la culture et du patrimoine de Mayotte Horizon à Tsingoni Tsingoni Catégorie d’évènement: Tsingoni

Découverte de la culture et du patrimoine de Mayotte Horizon à Tsingoni, 19 décembre 2022, Tsingoni. Découverte de la culture et du patrimoine de Mayotte 19 – 24 décembre Horizon à Tsingoni

Sur inscription

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Horizon à Tsingoni Tsingoni Tsingoni 97680 Mayotte Le thème de cet ACM de décembre est « Culture et Patrimoine ». Pour cela nous proposons 2 séjours de vacances, soit 12 jours d’hébergement.

Ces séjours de vacances répondent aux objectifs du projet d’animation « Culture et Patrimoine » qui est porté par l’association depuis le mois de septembre dont les objectifs pédagogiques sont : Objectifs pédagogique Objectifs spécifiques Actions prévisionnelles Promouvoir l’engagement des jeunes *Permettre la participation des jeunes à l’ensemble de l’organisation de l’ACM

*Favoriser l’expression de chacun

*Rassembler autour du projet collectif Culture et Patrimoine de Mayotte *Mise en place de commission (cuisine, organisation sorties, achat matériel, …)

*Activités participatives qui mettent les jeunes au centre des échanges (débats, bilans collectifs, activités sur les émotions, …) Se connaitre par la découverte *Favoriser la découverte de Mayotte et de son histoire

*Favoriser les activités nouvelles, en dehors de son lieu de vie habituel

*Sortie et activités sur la culture, les traditions et savoir-faire de Mayotte

*Ateliers de réflexions sur l’identité et la culture Ainsi, nous allons proposer :

– – Séjour du 19 au 24 décembre 2022 : séjour ouvert pour 24 jeunes de 14 à 17 ans. Nous prévoyons de faire un séjour de vacances à Horizon à Tsingoni avec un bivouac d’au moins 2 nuits à la campagne.

– – Séjour du 19 au 24 décembre 2022 : séjour ouvert pour 24 jeunes de 6 à 9 ans. Il se déroulera dans le village vacances Hippocampe à Acoua.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-19T06:00:00+01:00

2022-12-24T09:58:00+01:00

