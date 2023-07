FESTIVAL CELTOMANIA : GREEN LADS Horizinc Bouvron, 7 octobre 2023, Bouvron.

Bouvron,Loire-Atlantique

Green Lads réunit quatre musiciens et une danseuse, attachés au charme de la musique irlandaise et à la maîtrise des ambiances électro. Réservations au 02 40 56 32 18.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

Horizinc route de Savenay

Bouvron 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Green Lads brings together four musicians and a dancer, committed to the charm of Irish music and the mastery of electro ambiences. Reservations on 02 40 56 32 18

Green Lads es un grupo de cuatro músicos y una bailarina, comprometidos con el encanto de la música irlandesa y el dominio de las atmósferas electro. Reservas en el 02 40 56 32 18

Green Lads vereint vier Musiker und eine Tänzerin, die sich dem Charme der irischen Musik und der Beherrschung von Elektro-Atmosphären verschrieben haben. Reservierungen unter 02 40 56 32 18

Mise à jour le 2023-07-07 par eSPRIT Pays de la Loire