Thé dansant avec l’orchestre Paris Guinguettes HORGUES Horgues, 22 octobre 2023, Horgues.

Horgues,Hautes-Pyrénées

L’association Dansobals vous invite à venir danser avec l’orchestre Paris Guinguettes !.

2023-10-22 14:30:00 fin : 2023-10-22 . EUR.

HORGUES à la salle polyvalente

Horgues 65310 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Dansobals association invites you to dance with the Paris Guinguettes orchestra!

La asociación Dansobals le invita a bailar con la orquesta Paris Guinguettes

Der Verein Dansobals lädt Sie ein, mit dem Orchester Paris Guinguettes zu tanzen!

Mise à jour le 2023-09-14 par OT de Tarbes|CDT65