Du 19 au 21 mars 2023 – HORESTA Salon professionnel de l'Hôtellerie, la Restauration et des métiers de l'Alimentation – Halle d'Iraty Cet événement s'adresse aux professionnels de l'hôtellerie, de la restauration et des métiers de l'alimentation soucieux de développer leur activité en nouant des partenariats de qualité avec des entreprises et des artisans expérimentés HORESTA est désormais le rendez-vous incontournable pour les professionnels des cafés hôtels restaurants et métiers de bouche des Pyrénées Atlantiques, des Landes et du nord de l'Espagne. – 10 ans de rencontres professionnelles des CHR et métiers de bouche des départements 64, 40 et 65 – 10 ans de contenu riche et actuel : conférences, temps forts, marché des producteurs – 10 ans de concours et d'animations Les horaires : dimanche 19/03/23: 10h-18h, lundi 20/03/23: 10h-21h, mardi 21/03/23: 10h-16h.

