HORACE, 6 mai 2021-6 mai 2021, Montpellier.

HORACE 2021-05-06 – 2021-05-07

Montpellier Hérault

5 5 EUR Ne manquez pas le spectacle Horace d’après l’oeuvre de Pierre Corneille au théâtre Jean Vilar les 06 et 07 mai 2021 à 20h !

►Dans la querelle fratricide qui oppose Rome et Albe, les Horaces se battront pour la gloire de Rome, les Curiaces défendront l’honneur de la cité d’Albe. Horace reviendra vainqueur du champ de bataille et découvrira la douleur de sa sœur Camille, fiancée à Curiace. Pris d’un élan de zèle patriotique face à la colère de sa soeur, il finira par la tuer.

Ainsi, dans un seul et même jour, Horace connaîtra la gloire qui l’a conduit à écrire l’une des pages les plus importantes de l’Histoire de Rome, et l’infamie par le fratricide dont il se rend coupable. Il sera jugé par le roi Tulle, initialement venu pour féliciter le vainqueur.

Durée: 1h30

secretariat-theatre.jvilar@ville-montpellier.fr +33 4 67 40 41 39 https://theatrejeanvilar.montpellier.fr/agenda/horace

