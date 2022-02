Hora de OHAD NAHARIN Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Istres

Hora de OHAD NAHARIN Istres, 2 avril 2022, Istres. Hora de OHAD NAHARIN Théâtre de l’Olivier Place Jules Guesde Istres

2022-04-02 – 2022-04-02 Théâtre de l’Olivier Place Jules Guesde

Istres Bouches-du-Rhône 25 30 Il déploie un langage corporel multiple, qui fusionne prouesses techniques, phrases suspendues, accélérés époustouflants, le tout d’une virtuosité et d’une synchronicité exceptionnelles. Le spectateur est pris dans un courant d’énergie continu proche de la fascination, accru par une bande son éclectique avec des adaptations de Wagner, Debussy ou des BO de films fantastiques remixées au synthétiseur.

Hora est l’une des pièces cultes du chorégraphe qui résume à elle seule toute la puissance créatrice de la compagnie. Jouant de l’épure, Ohad Naharin, figure de proue de la danse contemporaine internationale, fait évoluer onze danseurs vêtus de noir éclairés d’une lumière vert fluo hypnotique dans un espace clos avec un grand banc pour tout décor +33 4 42 56 48 48 Il déploie un langage corporel multiple, qui fusionne prouesses techniques, phrases suspendues, accélérés époustouflants, le tout d’une virtuosité et d’une synchronicité exceptionnelles. Le spectateur est pris dans un courant d’énergie continu proche de la fascination, accru par une bande son éclectique avec des adaptations de Wagner, Debussy ou des BO de films fantastiques remixées au synthétiseur.

Hora est l’une des pièces cultes du chorégraphe qui résume à elle seule toute la puissance créatrice de la compagnie. Théâtre de l’Olivier Place Jules Guesde Istres

dernière mise à jour : 2022-02-11 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Istres Autres Lieu Istres Adresse Théâtre de l'Olivier Place Jules Guesde Ville Istres lieuville Théâtre de l'Olivier Place Jules Guesde Istres Departement Bouches-du-Rhône

Istres Istres Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/istres/

Hora de OHAD NAHARIN Istres 2022-04-02 was last modified: by Hora de OHAD NAHARIN Istres Istres 2 avril 2022 Bouches-du-Rhône Istres

Istres Bouches-du-Rhône