Hora Aix-en-Provence, 22 mars 2022, Aix-en-Provence.

Hora Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal Aix-en-Provence

2022-03-22 20:00:00

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

10 45 Envoûtante et raffinée, symbolique et abstraite, la pièce puise dans la danse folklorique, la hora, l’allégresse des premiers pionniers de l’Israël moderne. Elle propulse onze danseurs vêtus de noir dans un vaste mouvement d’espérance avec une rigueur édifiante et un sens aigu de la transcendance. Un souffle vital qui ne s’éteint jamais… Danseur et chorégraphe exceptionnel, Ohad Naharin a fait de la Batsheva Dance Company l’un des fleurons de la scène contemporaine israélienne. Sa notoriété rayonne à travers le monde et sa danse, immédiatement identifiable, combine prouesses techniques et mouvements de l’âme à fleur de peau.



Avec 18 danseurs de la Batsheva Dance Company / Durée 1h

Tout ici est beauté et sensations inoubliables : la puissance expressive des corps, la trame sonore éclectique et le décor irradié de couleur vert lime, au Grand Théâtre

