Hopps Open de Provence Mallemort, 29 septembre 2022, Mallemort.

Hopps Open de Provence Golf de Pont Royal Domaine et Golf de Pont Royal Mallemort

2022-09-29 – 2022-10-02 Golf de Pont Royal Domaine et Golf de Pont Royal Mallemort 13370 Mallemort

Mallemort 13370 Mallemort

Unique dans le sud de la France, l’Hopps Open de Provence est un grand tournoi professionnel européen au Golf International De Pont Royal, parcours signé Severiano Ballesteros. Pour sa première édition en 2018, le français Romain Langasque est sorti victorieux sur le circuit européen. Gratuit et ouvert à tous, l’Hopps Open de Provence a accueilli plus de 7000 spectateurs en 2019 et fait désormais partie des tournois clés de l’European Challenge Tour.

Le Golf de Pont de Royal organise le tournoi« Hopps Open de Provence » pour la 4ème édition, l’un des 4 parcours Français à accueillir un tournoi professionnel Européen en 2022.

info@golf-pontroyal.com +33 4 90 57 40 79 http://www.golf-pontroyal.com/

Golf de Pont Royal Domaine et Golf de Pont Royal Mallemort

