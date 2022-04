Hopper et le hamster des ténèbres Espace Aragon Oissel Catégories d’évènement: Oissel

Hopper et le hamster des ténèbres

du lundi 11 avril au jeudi 21 avril à Espace Aragon

Bienvenue au Royaume de Plumebarbe ! Le jeune Hopper Chickenson est le fils adoptif du Roi Arthur, un célèbre lapin aventurier. Mi poulet / mi lapin, notre jeune héros est lui-même obsédé par l’aventure, mais sa maladresse lui joue souvent des tours. Lorsque Harold, le frère du Roi Arthur, s’échappe de prison pour trouver le Sceptre du Hamster des Ténèbres et renverser son frère, Hopper décide de se lancer à sa poursuite. Avec l’aide de son fidèle serviteur Archie, une tortue sarcastique, et de Meg, une mouffette experte en arts martiaux, il se lance dans une aventure épique. Ensemble, ce trio hilarant fera face à de multiples obstacles et Hopper tentera d’accepter ses différences pour devenir l’aventurier ultime.

Tarif Plein 6.20 €, Tarif Réduit 4.20 € et Tarif Carte Labo 3.10 €

Hopper, mi-poulet mi-lapin, est un personnage de comic book créé par Chris Grine. Matthieu Zeller a eu un coup de cœur pour le scénario de Dave Collard et a décidé de développer le projet. Espace Aragon Place du 8 mai 1945 76350 OISSEL Oissel Seine-Maritime

2022-04-11T14:30:00 2022-04-11T16:00:00;2022-04-21T14:30:00 2022-04-21T16:00:00

