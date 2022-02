HOPPER ET LE HAMSTER DES TÉNÈBRES Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Bienvenue au Royaume de Plumebarbe ! Le jeune Hopper Chickenson est le fils adoptif du Roi Arthur, un célèbre lapin aventurier. Mi poulet / mi lapin, notre jeune héros est lui-même obsédé par l’aventure, mais sa maladresse lui joue souvent des tours. Lorsque Harold, le frère du Roi Arthur, s’échappe de prison pour trouver le Sceptre du Hamster des Ténèbres et renverser son frère, Hopper décide de se lancer à sa poursuite. Avec l’aide de son fidèle serviteur Archie, une tortue sarcastique, et de Meg, une mouffette experte en arts martiaux, il se lance dans une aventure épique. Ensemble, ce trio hilarant fera face à de multiples obstacles et Hopper tentera d’accepter ses différences pour devenir l’aventurier ultime.

Tarifs habituel

1h 31min / Animation, Aventure, Comédie, Famille De Ben Stassen, Benjamin Mousquet Par Dave Collard, Chris Grine Avec Thomas Solivérès, Chloé Jouannet, Nicolas Maury Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency Loiret

2022-03-02T14:30:00 2022-03-02T16:00:00;2022-03-06T14:30:00 2022-03-06T16:00:00

