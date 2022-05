HOPPER ET LE HAMSTER DES TENEBRES Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

HOPPER ET LE HAMSTER DES TENEBRES Centre d’art et de Culture, 11 mai 2022, Meudon. HOPPER ET LE HAMSTER DES TENEBRES

du mercredi 11 mai au dimanche 15 mai à Centre d’art et de Culture

Bienvenue au Royaume de Plumebarbe ! Le jeune Hopper Chickenson est le fils adoptif du Roi Arthur, un célèbre lapin aventurier. Mi poulet / mi lapin, notre jeune héros est lui-même obsédé par l’aventure, mais sa maladresse lui joue souvent des tours. ANIMATION ETATS-UNIS – 2022 – 1H31 – +5/6 ANS Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-11T14:30:00 2022-05-11T16:00:00;2022-05-14T17:00:00 2022-05-14T18:30:00;2022-05-15T14:30:00 2022-05-15T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Centre d'art et de Culture Adresse 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Ville Meudon lieuville Centre d'art et de Culture Meudon Departement Hauts-de-Seine

Centre d'art et de Culture Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

HOPPER ET LE HAMSTER DES TENEBRES Centre d’art et de Culture 2022-05-11 was last modified: by HOPPER ET LE HAMSTER DES TENEBRES Centre d’art et de Culture Centre d'art et de Culture 11 mai 2022 Centre d'art et de culture Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine