EUR 0 0 C’est la rencontre étonnante entre une clowne blanche et un auguste rouge dans une vie d’accordéon.

Elle, Pénélope, butinant à toutes les fleurs des chants, a usé beaucoup de chevaliers.

Lui, éternel distrait a oublié son cheval ; alors il lui offre la selle de son grand vélo blanc.

Elle voulait traverser l’Odyssée sur son fil pour aller chercher son dernier cavalier et se retrouve suspendue au long tissu de ses rêves qui ont filé, en attendant cet Ulysse réjouissant de malice et de maladresse…

Un spectacle de la compagnie Poudre d’Escampette

Rendez-vous les 4 et 5 décembre à salle des fêtes de Lantenay à 16h00

Tout public à partir de 3 ans – gratuit – réservation conseillée

culture@ouche-montagne.fr / 03 80 49 77 43

Spectacle organisé par la Communauté de Communes Ouche et Montagne avec le soutien de la commune de Lantenay

Dans le respect des règles sanitaires en vigueur – Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans

culture@ouche-montagne.fr +33 3 80 49 77 43

