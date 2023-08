Visite de l’apothicairerie et de la chapelle Hôpitaux Nord-Ouest – Beaujeu Beaujeu, 16 septembre 2023, Beaujeu.

Visite de l’apothicairerie et de la chapelle 16 et 17 septembre Hôpitaux Nord-Ouest – Beaujeu Visites gratuites et sur inscription exclusivement. Nombre de places limité à 15 par visite.

Construite en 1759, l’apothicairerie est conservée presque intacte dans l’hôpital d’aujourd’hui. Ses murs sont recouverts de belles boiseries permettant de ranger de trés nombreux pots, tous classés au titre des Monuments Historiques.

La chapelle de l’Hôtel Dieu sera quand à elle achevée en 1804.

Guidés par des professionnels de l’hôpital et de fins connaisseurs de son histoire, découvrez des espaces emblématiques de l’histoire des hôpitaux.

Hôpitaux Nord-Ouest – Beaujeu 263 rue du Docteur Giraud 69430 Beaujeu Beaujeu 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes Situé au centre de Beaujeu, établissement pluri-centenaire, l'hôpital dispose de bâtiments récents et d'espaces historiques, en particulier d'une apothicairerie et d'une chapelle du XVIII ième siècle.

Aujourd’hui, l’hôpital offre des soins essentiellement destinés aux personnes âgées du territoire.

©Hôpitaux Nord-Ouest – Sylvain Martin