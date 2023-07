Visite guidée des Hôpitaux de Saint-Maurice Hôpitaux de Saint-Maurice Saint-Maurice, 17 septembre 2023, Saint-Maurice.

Visite guidée des Hôpitaux de Saint-Maurice Dimanche 17 septembre, 10h30, 14h30 Hôpitaux de Saint-Maurice Sur inscription

Venez découvrir les Hôpitaux de Saint-Maurice et leur riche histoire !

Si leur existence remonte au XVII siècle et que de nombreux bâtiments datent du XIX siècle et sont classés, les Hôpitaux de Saint-Maurice n’en demeurent pas moins une structure résolument actuelle et novatrice, dans la continuité du contexte ayant motivé leur création et leur fonctionnement avant-gardistes.

Cette visite sera l’occasion de présenter les différentes entités qui composent les « Hôpitaux de Saint-Maurice », mais également de découvrir leur histoire insolite et foisonnante ainsi que celles des personnages célèbres qu’ils ont vu passer.

Aussi le Marquis de Sade, l’impératrice Eugénie, André Gil ou encore Verlaine, pour ne citer qu’eux vous accompagneront à travers les lieux traversés.

Au coeur de cet écrin de verdure de 33 hectares, vous saurez tout sur l’ancienne « Maison de Charenton », spécialisée dans le traitement de la « folie » depuis l’ancien régime et sur l’ancien « Asile Impérial de Vincennes », initié par Napoléon III pour la convalescence des blessés des chantiers d’urbanisme de la capitale, alors en grand transformation.

Vous ressortirez de cette visite avec un nouveau regard sur ce lieu magnifique et étonnant, le replaçant dans son lien important avec les territoires alentours et son riche avenir, au coeur d’un projet immobilier d’envergure au cours des prochaines années.

Hôpitaux de Saint-Maurice 14 rue du Val d’Osne 94410 Saint-Maurice Saint-Maurice 94410 Val-de-Marne Île-de-France http://www.hopitaux-saint-maurice.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/inscription-visites-guidees-gratuites-des-hopitaux-de-saint-maurice-1688991536 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

© Hôpitaux de Saint-Maurice