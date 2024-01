Journée Portes ouvertes du CH Roubaix et de l’IFSI/IFAS Hôpital Victor Provo Roubaix, 27 janvier 2024, Roubaix.

Journée Portes ouvertes du CH Roubaix et de l’IFSI/IFAS Samedi 27 janvier 2024, 10h00 Hôpital Victor Provo

Forte de son succès l’an dernier avec près de 300 visiteurs, la Journée Portes Ouvertes du Centre Hospitalier de Roubaix et de l’IFSI/IFAS est reconduite cette année le samedi 27 janvier.

Le Centre Hospitalier de Roubaix organise cette deuxième édition, le samedi 27 janvier 2024 de 10h à 17h, à l’hôpital Victor Provo 11 boulevard Lacordaire à Roubaix.

Ce jour-là, l’Institut de Formation en Soins Infirmiers/Aides-Soignants (IFSI/IFAS) du CH Roubaix ouvre également ses portes aux futurs étudiants infirmiers et élèves aides-soignants, le samedi 27 janvier 2024 de 10h à 16h, 9 rue Henri Bossut à Roubaix. L’occasion pour le public de rencontrer l’équipe pédagogique ainsi que des étudiants et élèves qui suivent actuellement la formation. Ils pourront ainsi obtenir toutes les informations nécessaires sur ces métiers, le déroulement et le contenu des formations…

Cette deuxième édition de la Journée Portes Ouvertes permettra de faire découvrir au public les différents métiers de l’hôpital et de présenter les nombreux atouts de l’établissement.

Les professionnels du CH Roubaix, soignants, administratifs et techniques, organisent cette Journée Portes Ouvertes dans le but de renforcer l’attractivité et la notoriété du Centre Hospitalier et de recruter de futurs professionnels, les fidéliser et les valoriser.

Dans une ambiance conviviale, cette journée permettra aux participants de rencontrer et d’échanger avec de nombreux professionnels de l’hôpital aux corps de métiers variés. Les participants auront aussi l’occasion de découvrir les coulisses de l’établissement avec la visite de plusieurs services.

Les stands, élaborés par les pôles de l’hôpital, dévoileront de manière originale les métiers, les projets en cours, l’environnement de travail unique de chaque service, les compétences variées des professionnels qui les composent, ainsi que les collaborations avec les prestataires externes.

En parallèle, des rencontres avec les services administratifs, logistiques et techniques, dont les Directions des Ressources Humaines, seront organisées pour offrir aux candidats une première prise de contact avec les employeurs. Des sessions de job dating seront organisées pour faciliter le recrutement, et les participants auront l’opportunité de déposer leur CV directement aux personnes concernées.

L’événement ne se limite pas à une simple présentation des métiers et des opportunités professionnelles. Des animations captivantes viendront également enrichir l’expérience des participants. La possibilité de remporter des lots attractifs, grâce au soutien généreux des partenaires du Centre Hospitalier de Roubaix, ajoutera une dimension ludique et stimulante à cette journée.

Hôpital Victor Provo 11/17 boulevard Lacordaire 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France 03 20 99 31 31 http://www.ch-roubaix.fr Avec 75000 entrées aux urgences et près de 200 000 journées d’hospitalisation par an (médecine, chirurgie et obstétrique), le Centre Hospitalier de Roubaix servi par 3000 salariés dont plus de 250 médecins se classe parmi les plus importants centre hospitaliers généraux de France. http://www.ch-roubaix.fr/plan-dacces/

