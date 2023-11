Movember : sensibilisation aux cancers masculins Hôpital Victor Provo Roubaix, 20 novembre 2023, Roubaix.

Movember : sensibilisation aux cancers masculins Lundi 20 novembre, 09h00 Hôpital Victor Provo Gratuit

MOVEMBER a fait de novembre le mois dédié à la prévention et à la lutte contre les cancers masculins. L’équipe d’urologie du Centre Hospitalier de Roubaix se mobilise afin d’informer et de sensibiliser le grand public aux maladies masculines, notamment les cancers de la prostate et du testicule. Pour témoigner de votre soutien à cette campagne, laissez-vous pousser la moustache pour la bonne cause !

Gratuit et ouvert à tous, notre événement « Movember » réunira les infirmières du service d’urologie et le laboratoire Astellas qui partageront leur expérience et répondront aux questions du grand public.

Ce sera l’occasion pour les participants d’échanger sur leurs besoins et difficultés spécifiques liés à la maladie, au dépistage, aux traitements…

Hôpital Victor Provo 11/17 boulevard Lacordaire 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France 03 20 99 31 31 http://www.ch-roubaix.fr Avec 75000 entrées aux urgences et près de 200 000 journées d’hospitalisation par an (médecine, chirurgie et obstétrique), le Centre Hospitalier de Roubaix servi par 3000 salariés dont plus de 250 médecins se classe parmi les plus importants centre hospitaliers généraux de France. http://www.ch-roubaix.fr/plan-dacces/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-20T09:00:00+01:00 – 2023-11-20T16:00:00+01:00

2023-11-20T09:00:00+01:00 – 2023-11-20T16:00:00+01:00

CH Roubaix