Soirée job dating destinée aux professionnels paramédicaux 13 avril et 4 mai Hôpital Victor Provo

Suite à la Journée Portes Ouvertes en janvier dernier qui a réuni près de 300 visiteurs, le Centre Hospitalier de Roubaix poursuit sa politique attractive de recrutement et le renforcement de ses équipes en organisant une soirée spéciale job dating pour les professionnels paramédicaux – filière soignante, de rééducation et médico-technique.

Lors de cet événement, les participants, étudiants en fin de cursus ou professionnels, pourront rencontrer et échanger avec des professionnels de santé des différents pôles médicaux lors d’entretiens individuels.

Cette soirée permettra également aux candidats, d’avoir une première prise de contact avec l’employeur, de présenter leur projet professionnel, leurs motivations, et de déposer leur CV sur place.

Plusieurs postes sont à pourvoir dans différentes spécialités :

aide-soignant.e, infirmier.ère, infirmier.ère de bloc opératoire, infirmier.ère anesthésiste, infirmier.ère puériculteur.trice, auxiliaire de puériculture, sage-femme, manipulateur.trice en électroradiologie, technicien.ne de laboratoire, agent de stérilisation, kinésithérapeute, agent de service hospitalier, préparateur.trice en pharmacie, cadre de santé…

Les recruteurs présenteront la diversité des services du CH Roubaix, les offres d’emploi à pourvoir, les avantages et conditions d’embauche, les opportunités en termes d’évolutions professionnelles ainsi que les nombreux atouts de notre établissement, notamment la convivialité, l’accessibilité et l’implication dans le bien-être des équipes.

Comment participer au job dating ?

Cet événement est gratuit et en accès libre mais il est préférable de se pré-inscrire par mail à l’adresse secr-communication@ch-roubaix.fr .

Lieu : Hôpital Victor Provo – Consultations Porte B rez-de-chaussée

11 boulevard Lacordaire à Roubaix

Une deuxième session job dating aura lieu le jeudi 4 mai de 17h à 19h30.

► Pour les candidats qui ne peuvent pas participer en présentiel, l’établissement organisera des entretiens en visio. Pour cela, il est nécessaire de prendre rendez-vous auprès de Joséphine Da Silva, cadre supérieur de santé, par mail : josephine.dasilva@ch-roubaix.fr ou par téléphone au 03 20 99 31 31 et demander le poste 17220.

► Si vous souhaitez rejoindre nos équipes dynamiques, postulez sur notre site web via le lien suivant : http://www.ch-roubaix.fr/nous-rejoindre/candidature-spontanee

► Visionnez la vidéo de présentation du CH Roubaix : https://www.youtube.com/watch?v=rhzdGfugKt0

Avec 75000 entrées aux urgences et près de 200 000 journées d'hospitalisation par an (médecine, chirurgie et obstétrique), le Centre Hospitalier de Roubaix servi par 3000 salariés dont plus de 250 médecins se classe parmi les plus importants centre hospitaliers généraux de France.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-13T17:00:00+02:00 – 2023-04-13T19:30:00+02:00

2023-05-04T17:00:00+02:00 – 2023-05-04T19:30:00+02:00

Centre Hospitalier de Roubaix