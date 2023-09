Visite historique guidée de l’Hôpital Pitié-Salpêtrière AP-HP Hôpital Universitaire Pitié Salpêtrière Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Visite historique guidée de l’Hôpital Pitié-Salpêtrière AP-HP 16 et 17 septembre Hôpital Universitaire Pitié Salpêtrière Gratuit, sur inscription.

Nous avons le plaisir de vous proposer une visite guidée de l’Hôpital Pitié-Salpêtrière, plus grand Hôpital d’Europe. Venez découvrir l’histoire riche et fascinante de cette institution, un lieu qui allie histoire, médecine et architecture.

Commencez votre visite par la Chapelle Saint-Louis de l’hôpital Pitié-Salpêtrière, un chef-d’œuvre de l’architecture du XVIIe siècle, classée au titre des monuments historiques. Puis, laissez-vous guider à travers le dédale de ses bâtiments historiques, témoins de la médecine des siècles passés. Découvrez comment cet hôpital, originellement hospice pour « miséreux », est devenu un centre de recherche et de soins de référence.

Au cours de votre circuit, vous entendrez des histoires passionnantes sur l’évolution de la médecine et sur les personnalités remarquables qui ont marqué l’histoire de cet hôpital.

La visite se terminera sur un point d’actualité sur l’hôpital, véritable « ville dans la ville », avec ses 90 bâtiments, son école d’infirmières, ses laboratoires de recherche et son parc de 8 hectares.

Rejoignez-nous !

Attention, dans la limite des places disponibles.

Hôpital Universitaire Pitié Salpêtrière 83 boulevard de l'Hôpital 75013 Paris Paris 75013 Paris 13e Arrondissement Paris Île-de-France

Historique de la Pitié 1612 : la Reine Régente Marie de Médicis décide de la construction de l'Hospice Notre-Dame de La Pitié sur l'emplacement d'une grande demeure avec jardin et d'un ancien jeu de paume désaffecté, dit de la Sainte-Trinité. Cette création répond à un double objectif : aider les pauvres par dévotion et, vider les rues de Paris de ses mendiants. 1656 : Louis XIV confie à l'architecte Libéral Bruant la construction d'un hôpital à l'emplacement du petit arsenal, où l'on fabriquait la poudre pour les munitions, surnommé la « Salpêtrière». 1913 : inauguration de l'actuelle Pitié par le Président Raymond Poincaré qui arrivera en automobile ; il est alors le 1er Président à se déplacer, autrement qu'en équipage à cheval. 1964 : La Pitié et La Salpêtrière sont réunies en un unique groupe hospitalier. Accès transports en commun, pas de parking.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

