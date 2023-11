Journées Européennes du Patrimoine : fabrication d’huile de noix au moulin d’Antoine Hôpital St-Jean Cressensac-Sarrazac, 21 septembre 2024, Cressensac-Sarrazac.

Cressensac-Sarrazac,Lot

Le Moulin d’Antoine est un moulin à huile de noix, situé sur la commune de Cressensac-Sarrazac, place du Moulin à L’Hôpital Saint-Jean. Après avoir ramassé les noix à l’automne, après quelques séances de dénoisillage au début du printemps, il est l’heure de mettre en action le Moulin d’Antoine.

2024-09-21 14:00:00 fin : 2024-09-22 12:00:00. EUR.

Hôpital St-Jean Rdv place du Moulin

Cressensac-Sarrazac 46600 Lot Occitanie



Antoine’s Mill is a walnut oil mill, located in the commune of Cressensac-Sarrazac, place du Moulin à L’Hôpital Saint-Jean. After having collected the walnuts in autumn, after a few sessions of stripping at the beginning of spring, it is time to put Antoine’s Mill into action

El Molino de Antoine es un molino de aceite de nuez, situado en el municipio de Cressensac-Sarrazac, place du Moulin à L’Hôpital Saint-Jean. Después de recoger las nueces en otoño, y tras unas cuantas sesiones de descortezado a principios de primavera, llega el momento de poner en marcha el Molino de Antoine

Die Moulin d’Antoine ist eine Walnussölmühle, die sich in der Gemeinde Cressensac-Sarrazac, Place du Moulin à L’Hôpital Saint-Jean, befindet. Nach dem Sammeln der Walnüsse im Herbst und einigen Sitzungen zur Entwaldung im frühen Frühjahr ist es an der Zeit, die Moulin d’Antoine in Betrieb zu nehmen

Mise à jour le 2023-11-20 par OT Vallée de la Dordogne