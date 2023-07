La bulle Hopital Salvator Marseille, 4 septembre 2023, Marseille.

La bulle 4 – 15 septembre Hopital Salvator

La Bulle se construit autour du thème de l’identité, de la multiplicité des facettes qu’une personnalité possède.

En utilisant comme source de réflexions des textes de l’écrivain Luigi Pirandello et du poète Walt Whitman ( » Est-ce que je me contredis?…..), le travail artistique s’articulera sur une réflexion autour de la nécessité d’apprendre, au cours de sa vie, à trouver sa place, accepter (voir nourrir) ses propres contradictions, accepter et cultiver sa diversité intérieure et celle des autres.

Un voyage qui commence justement pendant cette période-clé de la vie qui est l’adolescence. Dans les ateliers, Valeria développera ces thématiques avec les participants de façon ludique et libre, pour réer des personnages et les matérialiser à travers le mouvement.

Hopital Salvator 249 Boulevard de Sainte-Marguerite, 13009 Marseille 13009 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-04T10:00:00+02:00 – 2023-09-04T17:00:00+02:00

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T17:00:00+02:00