Visite de la chapelle Sainte-Anne

Mont-de-Marsan Visite de la chapelle Sainte-Anne Hôpital Sainte-Anne Mont-de-Marsan, 16 septembre 2023, Mont-de-Marsan. Visite de la chapelle Sainte-Anne 16 et 17 septembre Hôpital Sainte-Anne Gratuit. Entrée libre. Découvrez librement la chapelle Sainte-Anne, située sur l’hôpital psychiatrique du même nom. Une visite exceptionnelle, car cet édifice à la fois religieux et hospitalier n’est pas ouvert au public habituellement. Hôpital Sainte-Anne Avenue de Nonères, 40000 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine La chapelle Sainte-Anne est située au sein de l’hôpital psychiatrique du même nom. Au sol, l’édifice primitif, de forme rectangulaire orienté ouest-est, se compose d’une nef de 12m de long sur 6m de large et d’un chœur de 3,5m de profondeur sur 5m de large. Une sacristie de 4,5m prolonge la chapelle côté est. Les 9 vitraux qui éclairent la chapelle ont été réalisés en 1911 et leur facture (600 francs) est daté du 25 mars 1912. Ils ont été produits par l’atelier « Léon Delmas » de Bordeaux, atelier qui a travaillé dans 17 églises des Landes). Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

