Moutiers-Saint-Jean Visite guidée de l’apothicairerie et des Jardins Coeurderoy Hôpital Saint-Sauveur Moutiers-Saint-Jean, 16 septembre 2023, Moutiers-Saint-Jean. Visite guidée de l’apothicairerie et des Jardins Coeurderoy 16 et 17 septembre Hôpital Saint-Sauveur Entrée libre À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les membres de l’association Monsieur Vincent proposent des visites guidées et commentées. Découvrez des faits historiques, personnages, objets locaux, de la fondation du site en 1650 à nos jours, ainsi que la présentation d’expositions temporaires relatives aux Terres Saint-Jean, territoire appartenant à la mense abbatiale de l’abbaye de Moutiers, aux descriptions détaillées de la création d’une apothicairerie restée dans son endroit et sa configuration d’origine. Vous pourrez également effectuer une visite de l’église paroissiale, abritant un patrimoine meuble d’une très grande richesse historique et de conception, et découvrir les jardins Coeurderoy de création Renaissance italienne du XVIIe siècle, classés au titre des Monuments historiques. Hôpital Saint-Sauveur 8 place de l’Hôpital, 21500 Moutiers-saint-Jean Moutiers-Saint-Jean 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 06 86 68 55 85 http://www.monsieur-vincent.fr Cette apothicairerie du XVIIe siècle qui compte 220 pots en faïence est restée dans son état d’origine. Venez découvrir la salle des étains, le jardin des Simples, et les jardins Coeurderoy de Renaissance italienne du XVIIe siècle. accès possible en voiture particulière, parkings sur place. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Côte-d'Or, Moutiers-Saint-Jean Autres Lieu Hôpital Saint-Sauveur Adresse 8 place de l'Hôpital, 21500 Moutiers-saint-Jean Ville Moutiers-Saint-Jean

